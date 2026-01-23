В Люберцах откроют самый большой детский сад Подмосковья

В жилом комплексе «1-й Лермонтовский» городского округа Люберцы продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 560 мест, он станет самым большим дошкольным учреждением в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В большом жилом микрорайоне высокий запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом. Сейчас строители ведут фасадные работы, установку витражных конструкций, монтаж инженерных сетей», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Объект возводится в рамках областной госпрограммы и с задачами нацпроекта «Семья», его сдадут до конца 2026 года.

Площадь здания составит более 8 тыс. кв. м, в нем разместятся 23 группы, залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога и другие помещения. На прилегающей территории установят игровые комплексы и теневые навесы, обустроят места для отдыха, проведут комплексное благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.