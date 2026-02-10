В Люберцах открыли новую поликлинику на 500 посещений в смену. Она стала самой большой в округе, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Учреждение площадью более 11 тыс. кв. м. построили в Октябрьском. Здесь будут оказывать медпомощь и взрослым, и детям из Октябрьского, Мирного, Верхнего Мячково, Сельцо, Островцов.

В поликлинике установили современное оборудование, обустроили кабинеты телемедицины и выписки электронных рецептов, стационар и массажный кабинет. Прием ведут врачи 20 специальностей.

В 2026 году в регионе планируется ввести еще четыре новые поликлиники. Учреждения откроются в Одинцово, Чехове, Богородском округе и Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе новой поликлиники в Лобне.