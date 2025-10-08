В Люберцах по нацпроекту отремонтировали 4 региональные дороги

В Люберцах в рамках нацпроекта провели ремонтные работы на 4 участках региональной дорожной сети. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных региональных дорог составила 12 км. В том числе привели в порядок участок Смирновской улицы в черте города Люберцы и участок Заречной улицы в Марусино.

Также в округе отремонтировали семь муниципальных дорог протяженностью порядка 9 км. В результате проведенных работ проезд стал удобнее для 300 тыс. жителей муниципалитета.

