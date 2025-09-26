В Люберцах появился новый комплекс по производству систем весогабаритного контроля

В Люберецком округе завершилось строительство нового производственного комплекса по выпуску системы весогабаритного контроля, объект получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступил ведущий российский производитель весоизмерительного оборудования «Тензо-М», производственную базу компании оснастили высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в России. В состав комплекса входят производственный корпус, склад, пункт весового и габаритного контроля, испытательный полигон. Он позволит разгрузить действующие мощности предприятия и освободить пространство в других корпусах.

На предприятии выпускают весы различных типов, тензодатчики и системы автоматизации взвешивания, дорожные системы весового и габаритного контроля. Их применяют в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, сфере государственного дорожного надзора, авиации и космонавтике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.