В Люберцах появится новая современная поликлиника

На улице Старый двор поселка Октябрьский в городском округе Люберцы продолжается строительство современной поликлиники, рассчитанной на 500 посещений детей и взрослых в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время самые активные работы идут внутри здания: монтаж электрических сетей, слаботочных систем, вентиляции и внутренняя отделка. На первом этаже поликлиники строители отделывают рентгензащитными панелями кабинеты с тяжелым медицинским оборудованием», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В поликлинике для пациентов обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических кабинетов и не только. Открыть учреждение планируют в 2025 году.

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