В Люберцах появится новый детский сад

В Люберцах на Проектируемом проезде продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 560 мест, открыть его планируется в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочие планируют приступить к установке окон, закрыть тепловой контур будет и приступить к отделке внутренних помещений. Работы проходят в рамках областной госпрограммы с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

Детский сад будет состоять из трех надземных этажей и подвала для инженерных коммуникаций, его общая площадь составит 8,2 тыс. кв. м. В здании разместят входные группы и помещения охраны, групповые ячейки, медицинский блок, пищеблок, прачечную, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

