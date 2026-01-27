В Люберцах появится новый воспитательно-образовательный комплекс

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, в состав которого войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В нем обустроят библиотечно-информационный центр, оснащенный персональными и коллективными рабочими зонами, IT-кабинетами и читальными залами. Работы завершат в 2027 году.

В ведомстве уточнили, что архитектурный проект комплекса был удостоен премии Союза московских архитекторов в категории «Лучшая реализация строительного объекта» конкурса международного уровня «НАША ШКОЛА».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.