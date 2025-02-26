В Люберцах полиция вынесла из горящей квартиры двух женщин

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Люберецкое», лейтенанты полиции Василий Соколов и Кирилл Русаков, а также старший сержант полиции Никита Косачев и сержант полиции Павел Поняев вынесли двух женщин из горящей квартиры. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что ночью они увидели столб дыма и отправились к месту происшествия. Местные жители сообщили им, что в их доме загорелась квартира на пятом этаже, в которой находятся две женщины.

Вместе с сотрудниками МЧС они вынесли из квартиры 47-летнюю местную жительницу и ее 71-летнюю мать, обе женщины были без сознания.

«Их передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Впоследствии пенсионерка скончалась в больнице», — уточнила Петрова.

Помимо этого, полицейские эвакуировали из соседней квартиры собаку породы лабрадор. Пожар удалось ликвидировать, уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что женщина и двое мужчин стали жертвами пожара в подмосковном дачном доме.