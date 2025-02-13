Женщина и двое мужчин стали жертвами пожара в подмосковном дачном доме

В дачном доме на территории одного из дачных кооперативов в подмосковном городе Яхрома произошел пожар, унесший жизни трех человек. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на осведомленный источник.

Согласно предоставленной информации, тела жертв были обнаружены в ходе работ по ликвидации пожара. В настоящее время проводится расследование для установления личностей погибших. Известно, что среди жертв есть одна женщина и двое мужчин.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в квартире в Калуге пострадали два человека. Они были доставлены в больницу с ожогами.