В Люберцах после благоустройства откроют Летний парк

В городском поселении Малаховка городского округа Люберцы продолжается благоустройство «Летнего Парка», его планируют открыть к октябрю 2025 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Парк планируют разделить на северную (лесную) и южную (парадную) зоны, сейчас рабочие выполняют устройство основания дорожно-тропиночной сети, площадок, инженерных сетей и озеленение. В рамках проекта в парке построят новую сцену с амфитеатром и подсобными помещениями, входные и парадные зоны украсят цветниками из многолетних растений. Для детей обустроят игровые площадки, в лесной зоне парка – новые дорожки, площадки для тихого отдыха и не только. Для безопасности здесь установят наружное освещение и современную систему видеонаблюдения.

Благоустройство проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.