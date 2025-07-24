В Люберцах поставили на кадастр новостройку в ЖК «Томилино Парк»

В Люберцах в ЖК «Томилино Парк» поставили на кадастровый учет новый дом. Работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону.

Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. В новостройке для них обустроили квартиры различной планировки от студий до четырехкомнатных квартир евроформата с объединенной кухней-гостиной.

В холлах на первых этажах расположены колясочные и места для ожидания. На первом этаже дома предусмотрены коммерческие помещения, где появятся магазины, аптеки, кафе и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.