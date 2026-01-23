В Люберцах поставили на кадастровый учет новую поликлинику

В жилом комплексе «Люберецкий», расположенного в Подмосковье на границе района Некрасовка и городского округ Люберцы, поставили на кадастровый учет поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании девять этажей, его площадь составила 6,3 тыс. кв. м. В нем разместили отделения для взрослых и детей. Им будут доступны физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, а также кабинеты функциональной и лучевой диагностики и не только.

На территории квартала реализованы жилые дома, три детских сада, школа, поликлиника, на первых этажах домов работают магазины, кафе и другие сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.