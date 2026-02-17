В Люберцах построят детский сад в ЖК «Егорово Парк»

В жилом комплексе «Егорово Парк» от группы «Самолет» в Люберцах завершается строительство детского сада на 285 мест, площадь трехэтажного здания составила 5,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Для детей обустроят 12 групповых помещений, физкультурный зал площадью почти 100 кв. м, актовый зал, кружковую для развивающих занятий, кабинет логопеда, медицинский блок. Для каждой группы детей на территории создадут индивидуальные игровые площадки с различным игровыми комплексами, домиками-беседками, песочницами и лабиринтами, а также две спортивные площадки. Объект введут в эксплуатацию в III квартале 2026 года.

