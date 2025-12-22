В Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 1,7 тыс. мест, стройготовность объекта достигла 20%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время подрядчик ведет монолитные работы по блокам на уровне второго-третьего этажей здания. На площадке задействовано более 70 рабочих и четыре единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Объект возводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета. Министр уточнил, что в состав комплекса войдут детский сад и школа.

Для школьников оборудуют учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс по естествознанию, места для отдыха, спортивные и актовый залы, для дошкольников — девять групповых ячеек с игровой, спальной и буфетной зонами, помещение для проведения утренников, музыкальных и спортивных занятий. На прилегающей территории появятся пространства для прогулок под теневыми навесами, две физкультурные площадки со спортивными комплексами, места для отдыха и не только. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.