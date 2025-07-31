В Люберцах прокуратура взяла на контроль расследование дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков

Люберецкая городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 17 июля 2025 года уроженец одной из стран ближнего зарубежья совместно с соучастниками разместил наркотическое средство в тайнике в Кузьминском лесопарке в Котельниках с целью последующего сбыта. Полицейским удалось пресечь незаконную деятельность, они изъяли 18 свертков с запрещенным веществом массой более 9 кг.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, мужчине грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).