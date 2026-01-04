В Люберцах прошел первый в новом году легкоатлетический забег проекта «5 верст»

В парках городского округа Люберцы продолжаются бесплатные еженедельные забеги в рамках проекта «5 верст», первый в новом 2026 году состоялся в Наташинском парке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятия проводятся каждую неделю в Наташинском парке и Томилинском лесопарке по субботам. Спортсменам предстоит пройти разминку и преодолеть три круга трассы. Всего в забеге приняли участие 54 бегуна, в организации старта — 18 волонтеров. Для легкоатлетов также приготовили чай с полезными сладостями.

В сообщении уточнили, что для участия в забеге нужно зарегистрироваться на сайте https://5verst.ru/

