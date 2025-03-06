В Люберцах проведут благоустройство Центрального парка

В 2025 году в Люберцах начнется благоустройство Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Новый проект по благоустройству парка в Люберцах направлен на создание территории, которая будет разделена на три основные части: парадную, прогулочную и ландшафтную, каждая из которых будет выполнять уникальные функции для жителей и гостей округа», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках работ строители обустроят в парке входную площадь с сухим фонтаном, площадку для проведения мероприятий, зону фудкорта, детскую площадку, спортивную площадку, площадку для аттракционов, летнее кафе и не только. Благоустройство пройдет по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.