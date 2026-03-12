В Люберцах проведут капремонт детской школы искусств

В поселке Вуги городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 3, подрядчик завершает демонтажные, ведет общестроительные и отделочные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет 637 кв. м. В нем обновят фасад здания, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.