В Люберцах проведут капремонт двух корпусов областной больницы

На улице Кирова д. 36 в Люберцах продолжается капитальный ремонт главного и терапевтического корпусов «Люберецкой областной больницы», подрядчик ведет общестроительные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объектах выполняется монтаж кровли, фасадные работы, устройство инженерных сетей и перегородок, установка оконных блоков и монтаж подоконников, установка дверей и отделочные работы», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджетных источников финансирования, в них задействованы 75 человек и две единицы техники.

В зданиях заменят все инженерные и электрические сети, окна и двери, установят новое сантехническое оборудование и мебель, обновят фасады и входные группы, заменят кровлю. Ремонт завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.