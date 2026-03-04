В Люберцах проведут капремонт областной больницы

На улице Кирова, 36/1, города Люберцы продолжается капитальный ремонт Люберецкой областной больницы, строительная готовность объекта достигла 72%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в них задействованы 55 человек. Они ведут отделочные и общестроительные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, обустраивают системы медицинских газов, занимаются шпаклевкой стен в подвале. Завершить ремонт планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.