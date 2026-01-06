В Люберцах с муниципальных дорог вывезли более 720 кубометров снега
Фото: [Администрация г.о. Люберцы]
В Люберцах с муниципальных дорог вывезли более 720 кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что в регионе завершилась передача РСО 350 единиц новой спецтехники.
В Люберцах в рамках уборки также провели противогололедную обработку участков — не только на проезжей части, но и на тротуарах, пешеходных дорожках, остановках.
В работах задействованы более 50 единиц спецтехники и свыше 100 рабочих.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе модернизации коммунальных объектов в регионе.