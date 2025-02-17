В Люберцах снесли заброшенную остановку общественного транспорта

В микрорайоне Птицефабрика в рабочем поселке Томилино под Люберцами снесли заброшенную остановку общественного транспорта, расположенную на участке вдоль Рязанского шоссе. Работы прошли в рамках мероприятий по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Строение нежилого назначения 1995 года постройки, ранее использовавшееся как остановка общественного транспорта с объектом торговли — одноэтажное, кирпичное, общей площадью чуть более 50 кв. м. Объект был выведен из эксплуатации, продолжительное время находился в заброшенном состоянии и начал разрушаться», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, местные жители через портал «Добродел» просили снести аварийный объект и привести территорию в порядок. Работы по демонтажу провели в декабре 2024 года, земельный участок уже очистили от строительного мусора.

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