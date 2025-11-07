В Люберцах состоялся круглый стол по вопросам профилактики экстремизма

В Люберцах организовали круглый стол по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, его участниками стали порядка 150 человек из более чем 40 округов, включая представителей органов власти, правоохранительных структур, религиозных конфессий и национальных общественных объединений, членов Общественной палаты Московской области, а также сотрудников администраций, отвечающих за реализацию национальной и молодежной политики. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Защита молодежи от влияния экстремизма требует консолидации усилий на всех уровнях. Особое внимание мы должны уделять работе на местах — в муниципалитетах, молодежных и волонтерских центрах. В этом вопросе очень важно межведомственное взаимодействие. Наша задача создать условия для вовлечения молодых ребят в общественно полезную деятельность, добровольчество, занятие спортом, творчеством, помочь им в профессиональной и личностной самореализации», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В программу круглого стола вошла серия докладов от ключевых экспертов в сфере противодействия экстремизму. Так, например, замначальника управления Министерства юстиции России по Московской области Константин Плехов рассказал о правовых аспектах противодействия экстремистской деятельности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко — о современных подходах к обеспечению информационной безопасности.

Кроме того, участники приняли участие в обсуждениях с представителями традиционных религиозных конфессий, затронули конкретные формы и методы профилактики экстремизма и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.