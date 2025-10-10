В Люберцах спасли пациента, которому из-за закрытия артерий грозила ампутация ног

В учреждение поступил мужчина в возрасте 68 лет, который жаловался на боли в ногах, которые усиливались при ходьбе и не давали спать.

В ходе обследования медики установили тотальное закрытие артерий и отдела аорты, которые снабжают кровью нижнюю часть тела. В результате в ногах мужчины было значительно снижено кровообращение. Это грозило ампутацией.

Пациента направили на операцию. Она длилась шесть часов. Врачи выполнили протезирование брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей. Это позволило восстановить проходимость сосудов и улучшить кровоснабжение. После операции мужчина сутки провел в реанимации, после чего его перевели в палату отделения для реабилитации. Сейчас у него восстановилась двигательная активность, а боли прошли. Мужчина уже выписан.

Ранее губернатор Подмосковья отметил важность реализации программы диспансеризации в регионе.