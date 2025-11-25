В Люберцах строители возвели монолитный каркас третьей школы в ЖК «Томилино Парк»

В ЖК «Томилино Парк» в Люберцах продолжается строительство третьей школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, группа «Самолет» завершает тепловой контур будущей школы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие завершили монолит и каменную кладку. На данный момент ведутся работы по монтажу инженерных систем, устройству кровли и не только, общая строительно-монтажная готовность объекта превысила 60%. Школу введут в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.

В здании будет три этажа, его площадь составит 13 тыс. кв. м. Там разместят учебные классы, зоны с мягкой мебелью, помещения для продленного дня, актовый зал, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр с читальным залом и другие кабинеты. На прилегающей территории обустроят спортивную зону, уголки для отдыха, учебно-опытный участок для занятий садоводством, высадят лиственные, хвойные деревья и кустарники, обустроят цветники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.