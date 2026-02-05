В Люберцах ущерб от незаконных свалок превысил 28 млн рублей

Незаконные свалки обнаружили в деревне Мотяково в Люберцах. Ущерб от размещения отходов составил более 28 млн рублей, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Проверку в деревне провели по обращениям жителей и муниципальной администрации. В ходе рейда факты были подтверждены: на нескольких участках, принадлежащих физлицам, были выявлены признаки несанкционированного размещения строительного мусора и грунтов.

«При этом участки не огорожены и не охраняются, доступ на них свободный», — рассказал глава министерства Виталий Мосин.

Владельцам земельных участков уже объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых правилах размещения НТО на частных участках.