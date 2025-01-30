В Люберцах в 2025 году откроют новую поликлинику

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство комплексной поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 500 посещений в смену, работы планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте занято более 50 рабочих и четыре единицы техники. Строители проводят фасадные работы: утепление, монтаж керамогранитной плитки и витражей. Внутри ведутся электромонтажные работы, устройство полов, штукатурка стен, монтаж вентиляции», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Активная и продолжительная жизнь» за счет средств бюджета. В здании будет пять этажей, его площадь составит 11 тыс. кв. м.

Для пациентов обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и другие. Поликлинику оснастят современной медтехникой, на прилегающей территории — обустроят площадки для детей, места отдыха, парковку.

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