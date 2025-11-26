В Люберцах в 2026 году откроют новую поликлинику
Фото: [Администрация г.о. Люберцы]
В поселке Мирный городского округа Люберцы в ЖК «Томилино парк» продолжается строительство новой поликлиники для взрослых и детей со встроенным постом скорой медицинской помощи, рассчитанную на 540 посещений в смену, ее планируют открыть летом 2026 года. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Строители завершают фасад здания, ведут внутреннюю отделку помещений, монтаж медицинского оборудования», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Площадь учреждения составит 6,2 тыс. кв. м, там обустроят блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики, блок женской консультации, помещение ингаляционной терапии. Его оснастят мебелью и медицинским оборудованием.
