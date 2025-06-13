В Люберцах в 2026 году откроют после ремонта Ухтомскую больницу

В Люберцах на следующий год запланировано открытие после ремонта Ухтомской больницы. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект включили в программу капремонта.

Больницу построили в 1958 году. Она является одним из старейших медучреждений округа.

Сейчас ремонт одновременно ведется в двух корпусах. В них приведут в порядок кровли и фасады, заменят инженерные сети, проведут перепланировку.

Завершаются работы по демонтажу конструкций и замене перекрытий. В главном корпусе приступили к усилению дверных и оконных проемов. К середине лета планируется приступить к фасадным работам, к сентябрю — к отделке помещений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие поликлиники готовятся к открытию в Подмосковье.