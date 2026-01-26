В Люберцах в рамках возведения пешеходного перехода на Красной улице приступили к остеклению входных павильонов

В Люберцах в рамках возведения пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта с Красной улицей приступили к остеклению входных павильонов. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На текущий момент объект построен на 96%. Здесь уже приступили к остеклению павильонов и устройству кровли входных групп. После остекления двух секций движение будет перераспределено, и работа продолжится на двух оставшихся секциях. Полное завершение работ и открытие перехода запланировано на конец месяца.

Также в Люберцах строится подземный пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта со Смирновской улицей. Здесь ведутся работы по устройству оснований и подготовке конструкций для монтажа входных групп. Открытие рабочего движения запланировано на конец апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства нового спортивного комплекса в Лобне. В учреждении будет обустроен бассейн.