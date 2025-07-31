В Люберцах в составе ЖК «Легенда Коренево» возведут воспитательно-образовательный комплекс

В Люберцах на территории ЖК «Легенда Коренево» построят воспитательно-образовательный комплекс, застройщиком выступает ООО СЗ «Коренево Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На данный момент строители выполняют работы по созданию фундамента будущего здания. Комплекс будет состоять из школы на 500 мест и детского сада на 120 мест. Для детей обустроят учебные кабинеты, специализированные лаборатории для проведения опытов и практических занятий, кабинеты для изучения искусства, музыкальные классы и зоны для проектной деятельности, библиотечно-информационный центр, спортивный и актовый зал и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.