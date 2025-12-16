В Люберцах возведут две новостройки в составе ЖК «Легенда Марусино»

В Люберцах в ЖК «Легенда Марусино» продолжается строительство двух домов от ООО СЗ «Марусино» (ГК «Некрасовка Девелопмент»). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе № 1 строители завершают работы по внутренней кладке стен, устройству системы вентиляции, бетонированию стен паркинга и не только. В корпусе № 2 ведутся работы по перекрытиям четвертого этажа первых трех секций, бетонированию парапетов кровли четвертой секции и другие.

В состав жилого комплекса войдут два жилых корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта, подземный паркинг, на территории появятся детские и спортивные площадки. В домах расположатся магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.