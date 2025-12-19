В Люберцах возведут новую школу для 600 учеников
Фото: [Брусника]
Девелопер Брусника получил разрешение на строительство школы, рассчитанной на 600 учеников, в новом квартале в городском округе Люберцы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В здании будет четыре этажа, там разместят актовый зал, учебные помещения, два спортивных зала, душевые, медицинский блок, библиотечный центр и другие профильные помещения.
Проект школьной территории вдохновлен концепцией «города в городе». Так, здание выполнит роль делового центра, двор – будет разделен на тематические функциональные зоны: городской центр, парк аттракционов, городские теплицы и спортивный городок.
