В Люберцах возведут школу в ЖК «Егорово Парк»

В ЖК «Егорово Парк» от группы «Самолет» в городском округе Люберцы почти завершили возведение монолитного каркаса школы на 1,1 тыс. мест, на объекте ведутся строительно-монтажные работы по устройству наружной кладки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В середине марта строители приступят к фасадным работам. Ввести объект в эксплуатацию планируют во II квартале 2027 года. В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 17 тыс. кв. м. В нем обустроят учебные классы, специализированные лаборантские, актовый зал, многофункциональный информационно-библиотечный центр, два спортивных зала, пищеблок с холодным и горячим цехами, медицинский блок. На прилегающей территории создадут игровые и спортивные зоны, полосу препятствий, футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола, учебно-опытную зону, экологическую тропу и специальные участки для выращивания овощей, фруктов и цветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.