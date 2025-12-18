В Люберцах возведут современный Дом быта

В рабочем поселке Октябрьский городского округа Люберцы на улице Ленина построят современный Дом быта. Извещение о начале проведения работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь здания составит 2,6 кв. м, там разместят зону вестибюля с входными группами, хозяйственно‑бытовой блок с подсобными и техническими помещениями, а также блок мастерских, зоны ожидания для посетителей. Завершить работы планируют в III квартале 2026 года.

