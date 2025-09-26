В Люберцах возвели пешеходный мост «Дружба», ведущий в Москву

В Люберцах построили пешеходный мост «Дружба» через Черное озеро длиной 459 м, который позволит жителям округа и Москвы добираться из одного субъекта в другой пешком. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В среднем мост можно пересечь за шесть минут, им будут пользоваться около 1 тыс. человек в час. Объект соединяет два берега озера: улицу Лавриненко в Москве и ЖК «Самолет» в Люберцах. На нем установили камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Инспекторы ведомства контролировали ход возведения моста, качество материалов и прочность возводимых конструкций оценивала лаборатория ГБУ МО «Мособлстройцнил». По результатам проверки завершения строительства было выдано заключение о соответствии проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.