В Люберцах заключили под стражу молодого человека, убившего свою девушку

Суд с учетом позиции представителя Люберецкой городской прокуратуры заключил под стражу молодого человека, который обвиняется в убийстве своей девушки. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ, он признал свою вину и согласился дать показания. В ходе заседания суда он попросил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Преступление было совершено 10 июня в квартире, расположенной на Лесной улице. Потерпевшая проживала в ней вместе со своим молодым человеком в возрасте 21 года, его матерью и бабушкой. Пара поссорилась, и молодой человек на почве ревности задушил возлюбленную.

Об убийстве он рассказал своей матери, и та помогла избавиться от тела. Его завернули в покрывало и черные мешки и вывезли под Тулу, где закопали в поле у семейной дачи.