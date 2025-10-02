В Люберцах запустят производство весоизмерительной техники для грузовиков

Весизмерительная компания «Тензо-М» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового производственного объекта, где запустят производство средств весового контроля грузового автотранспорта, завод построили на территории городского округа Люберцы. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках поддержки инвестору от областного правительства был предоставлен в аренду земельный участок на льготных условиях – без проведения процедуры торгов», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в проект вложили более 290 млн рублей инвестиций, после запуска производства на полную мощность на предприятии создадут 20 рабочих мест. Завод возвели на участке общей площадью 1,5 га. Там будут выпускать весовое оборудование для автоматического измерения весогабаритных параметров в процессе движения автомобиля. Помимо этого, инвестор запустит испытательный полигон для отработки этих систем и улучшения их метрологических характеристик.

