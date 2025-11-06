В Лобне дорожники начали укладку асфальта на реконструируемой улице Гагарина

В Лобне продолжается реконструкция улицы Гагарина — дорожники приступили к укладке асфальтобетонного покрытия, строительная готовность объекта превысила 76%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Открыть движение по новой двухполосной дороге длиной 1,5 км планируем до конца года», – уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Проведение работ позволит вывести потоки грузового транспорта из города, после чего грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход. Это поможет улучшить транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.