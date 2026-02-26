В Лобне достроили ФОК «Флагман» с бассейном

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Флагман» завершилось в Лобне. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект возвели на улице Ленина в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. Площадь трехэтажного здания составляет около 3,1 тыс. кв. м.

В спорткомплексе обустроили два бассейна, зал сухого плавания, тренажерный зал, медицинский блок, кафе, раздевалки, душевые. Сейчас устанавливается мебель и оборудование. В бассейны запустили воду.

В ФОКе будут доступны бесплатные занятия для участников программы «Активное долголетие», участников СВО на реабилитации, детей с ОВ3, льготников по программе «добрый час».

Ранее ход строительства спорткомплекса проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.