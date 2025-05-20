В Лобне к концу 2025 года построят ФОК с бассейном

В Лобне к концу текущего года построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возводят на улице Ленина. Работы ведутся в соответствии с графиком. Основной объем монолитных работ уже выполнен. Степень готовности комплекса составляет 35%.

Также ведутся работы по гидроизоляции стен подвала и монтажу металлоконструкций. На площадке трудятся 35 человек, задействованы три единицы техники. До конца мая начнется планировка прилегающей территории и благоустройство.

Площадь ФОКа составит 3,1 тыс. кв. м. В нем обустроят бассейн с 25-метровыми дорожками, бассейн для малышей, тренажерный зал, зону для групповых занятий и административные помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ледовых дворцах в Подмосковье. По его словам, на территории региона открыто более 70 таких объектов.