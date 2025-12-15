В Лобне на четверть завершили капремонт школы им. Героя Советского Союза Борисова

На улице Мирной, 24а, в городском округе Лобня продолжается капитальный ремонт школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова, стройготовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 45 человек и три единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, занимаются отделкой и общестроительными работами и не только.

Площадь здания составляет более 4,4 тыс. кв. м, в нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления и не только. Открыть обновленную школу планируют к 1 сентября 2026 года.

