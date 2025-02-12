В Лобне начался капремонт Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов»
Минстрой: капремонт Дворца творчества «Планета талантов» проведут в Лобне
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Лобне на улице Булычева, д. 7 начался капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов», работы пройдут в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте работает команда из 16 человек, строители ведут демонтажные работы», — говорится в сообщении.
В рамках ремонта рабочие обновят кровлю, утеплят перекрытия, проведут устройство водосточной системы и парапета, пандусов и бетонного крыльца, замену полов и не только. Завершить все работы планируют в 2025 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.