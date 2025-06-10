В Лобне наполовину завершили капремонт Дворца детского творчества «Планета талантов»

В Лобне на улице Булычева, д. 7 продолжается капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов», стройготовность объекта превысила 52%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящий момент на объекте завершены демонтажные работы, продолжаются отделочные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций, параллельно ведется ремонт кровли и фасада», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Строители проведут ремонт кровли, замену полов, ремонт стен и не только. Завершение работ запланировано на 2025 год.

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