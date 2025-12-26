В Лобне открылось рабочее движение по реконструированной дороге на улице Гагарина

В Лобне на улице Гагарина открыли рабочее движение по реконструированной 1,5 километровой дороге, рабочие построили 600-метровый участок от съезда с путепровода в составе Северного обхода Лобни до улицы Гагарина, а также провели реконструкцию существующей дороги. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Теперь грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход, минуя улицу Батарейную и Букинское шоссе. Дорога имеет стратегическое значение», – подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, данная дорога позволит перераспределить транспортные потоки и вывести транзитный грузовой транспорт за пределы жилой застройки. Работы стартовали во втором квартале 2025 года. Там обустроили двухполосную дорогу с прямым выездом на Северный обход Лобни, а также тротуары. Кроме того, строители установили современные дорожные знаки и элементы организации движения, смонтировали систему ливневой канализации и наружное освещение. Прилегающую территорию благоустроят.

«Развитие дорожной инфраструктуры округа - один из приоритетов нашей работы. Строительство новых и реконструкция уже существующих дорог существенно уменьшает время в пути для наших жителей», – добавила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.