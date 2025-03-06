В Лобне появится ФОК с плавательным бассейном

В Лобне на улице Ленина продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, подрядчик выполняет монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 50 человек и одна единица техники. Строители занимаются монолитными работами: на цокольном этаже укрепляют плиты перекрытия и проводят гидроизоляцию, на первом этаже возводят стены будущего здания», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить до конца 2025 года. В ФОКе обустроят бассейн с раздевалками и душевыми, спортивные и тренажерные залы, кафе, медицинский блок, на прилегающей территории — парковку и зоны для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.