В Лобне прокуратура провела проверку по обращению многодетной семьи

Прокуратура города Лобни провела проверку по обращению семьи по вопросу предоставления мер социальной поддержки и обязала орган местного самоуправления в судебном порядке обеспечить надлежащей инфраструктурой земельные участки, предоставляемые многодетным. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, постановлением главы городского округа был утвержден перечень участков, расположенных в Талдомском округе, для предоставления многодетным, зарегистрированным в Лобне. Однако они не были обеспечены коммунальной инфраструктурой и подъездными путями. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Лобненский городской суд удовлетворил требования прокуратуры, исполнение судебного решения будет находиться на контроле.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.