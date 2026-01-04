В Лобне прошел фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед»

В Центральном парке культуры и отдыха города Лобни прошел масштабный фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед», он открыл череду отборочных этапов и прошел в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Одной из участниц стала жительница Лобни Юлия. Она выступила с номером, посвященным участникам специальной военной операции. Конкурсантов оценивали олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы мира по фигурному катанию Оксана Домнина и Илья Авербух. Зрителям также представили ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием известных фигуристов.

Отметим, что мероприятие организовало АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.