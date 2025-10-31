В Лобне прошел региональный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья», в нем приняли участие 200 активистов со всего региона. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Конкурс амбассадоров — это не просто отбор лучших, это создание сообщества лидеров, которые станут проводниками ценностей волонтерства в каждом уголке региона. Мы увидели удивительный спектр инициатив — от социальной поддержки и патриотических проектов до экологии и творчества», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках регионального этапа для участников подготовили серию практических заданий, групповые дискуссии и индивидуальные выступления. Они также защитили собственные проекты перед экспертной комиссией.

Одним из участников стал Николай Яшин из Клина, военный фельдшер, участник специальной военной операции. После ранения на передовой он вернулся домой и решил посвятить себя патриотическому воспитанию молодежи. В ближайшее время эксперты определят 100 самых мотивированных участников, которые отправятся на специальный образовательный интенсив. Он будет проходить 14 и 15 ноября. После обучения активисты получат сертификаты амбассадоров.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках реализации федерального конкурса «Регион добрых дел» и нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке областного Министерства информации и молодежной политики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.