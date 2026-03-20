В Лобне проведут капремонт второй школы

На улице Фестивальная в Лобне продолжается капитальный ремонт здания школы №2, стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, в них задействованы 60 рабочих. Они ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, выполняют монтаж инженерных коммуникаций.

Здание построили в 1978 году, его площадь составляет более 6,4 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы и не только. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.